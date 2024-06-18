Grande policlinico di Roma

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grande policlinico di Roma' è 'Gemelli'.

SOLUZIONE: GEMELLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Grande policlinico di Roma" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grande policlinico di Roma". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Gemelli? I gemelli sono due fratelli che condividono lo stesso patrimonio genetico e spesso nascono dallo stesso parto. La loro somiglianza può essere sorprendente, ma anche le differenze sono evidenti nel carattere e nelle abitudini. La nascita di gemelli rappresenta un evento speciale che suscita grande emozione tra le famiglie e gli operatori sanitari. In una grande città come Roma, la presenza di strutture specializzate aiuta a gestire al meglio le nascite multiple.

Grande policlinico di Roma nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Gemelli

In presenza della definizione "Grande policlinico di Roma", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grande policlinico di Roma" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gemelli:

G Genova E Empoli M Milano E Empoli L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grande policlinico di Roma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Contraddistinguono i polsini elegantiFratelli come Giorgio e Maurizio DamilanoDue fratelli della stessa etàLa grande di RomaÈ Grande quello attorno a RomaGrande anulare: la tangenziale intorno a RomaIl Grande Raccordo di RomaIl Santo di un grande gruppo di catacombe di Roma