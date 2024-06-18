Gli artisti del sec. XVI che imitavano i modi di Michelangelo e Raffaello

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Gli artisti del sec. XVI che imitavano i modi di Michelangelo e Raffaello' è 'Manieristi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANIERISTI

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Perché la soluzione è Manieristi? I Manieristi furono artisti del XVI secolo che si distinsero per il loro stile raffinato e sofisticato, ispirandosi ai grandi maestri Michelangelo e Raffaello. Questi artisti cercarono di superare le convenzioni del Rinascimento, esprimendo emozioni intense attraverso composizioni più complesse e dettagli elaborate. La loro produzione si caratterizzò per l’uso di forme allungate, colori vivaci e un’attenzione particolare alle proporzioni. La loro influenza si percepisce ancora oggi nel percorso dell’arte moderna.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli artisti del sec. XVI che imitavano i modi di Michelangelo e Raffaello". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Gli artisti del sec. XVI che imitavano i modi di Michelangelo e Raffaello nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Manieristi

La soluzione associata alla definizione "Gli artisti del sec. XVI che imitavano i modi di Michelangelo e Raffaello" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli artisti del sec. XVI che imitavano i modi di Michelangelo e Raffaello" conferma che la soluzione 'Manieristi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Manieristi

M Milano A Ancona N Napoli I Imola E Empoli R Roma I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli artisti del sec. XVI che imitavano i modi di Michelangelo e Raffaello" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Manieristi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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