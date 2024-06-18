Erano tenute nella faretra dagli indiani

Home / Soluzioni Cruciverba / Erano tenute nella faretra dagli indiani

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Erano tenute nella faretra dagli indiani' è 'Frecce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRECCE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Erano tenute nella faretra dagli indiani" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Erano tenute nella faretra dagli indiani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Frecce? Le frecce erano strumenti utilizzati principalmente dagli Indiani per cacciare e difendersi. Questi oggetti erano conservati con cura in una faretra, un contenitore appositamente progettato per proteggerle e facilitarne il trasporto. La precisione e la rapidità nell'uso delle frecce erano fondamentali nelle battaglie e nelle attività di caccia. La loro forma affusolata e il materiale di cui erano fatte permettevano di colpire con efficacia il bersaglio.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Erano tenute nella faretra dagli indiani nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Frecce

In presenza della definizione "Erano tenute nella faretra dagli indiani", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Erano tenute nella faretra dagli indiani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Frecce:

F Firenze R Roma E Empoli C Como C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Erano tenute nella faretra dagli indiani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sono quattro quelle di emergenza dell autoQuelle Tricolori fanno acrobazie nel cieloSecondo la leggenda ferirono San SebastianoNel Far West erano assaltate da banditi e indianiUsavano la faretraQuelli della cripta erano una serie TV horrorLo erano gli abitanti di Tebe e PlateaLo erano i barbari