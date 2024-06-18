Entrare di forza fare un incursione

SOLUZIONE: IRROMPERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Entrare di forza fare un incursione" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Entrare di forza fare un incursione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Irrompere? Il termine descrive l'azione di entrare improvvisamente e con forza in un luogo, spesso in modo violento o inatteso. Quando qualcuno irrompe, interrompe la quiete o l'ordine stabilito, spesso causando sorpresa o scompiglio. È un gesto che implica un ingresso energico e deciso, senza preavviso. Questa parola può essere usata anche in senso figurato, per indicare un intervento deciso in una situazione.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Entrare di forza fare un incursione" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Entrare di forza fare un incursione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Irrompere:

I Imola R Roma R Roma O Otranto M Milano P Padova E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Entrare di forza fare un incursione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

