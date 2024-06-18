Dove nasce un fiume nei cruciverba: la soluzione è Sorgente

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dove nasce un fiume' è 'Sorgente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SORGENTE

Curiosità e Significato di Sorgente

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fiume ligure ed emiliano che nasce nel Monte PrelàFiume che nasce vicino al Brennero e muore nell AdigeFiume delle Prealpi che nasce nell AdamelloFiume siberiano che nasce nel Tannu OlaFiume che nasce in Irpinia e bagna anche Melfi

Come si scrive la soluzione Sorgente

Hai trovato la definizione "Dove nasce un fiume" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 8 lettere della soluzione Sorgente:
S Savona
O Otranto
R Roma
G Genova
E Empoli
N Napoli
T Torino
E Empoli

