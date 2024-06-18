La T dell associazione di guide TCI ing

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La T dell associazione di guide TCI ing' è 'Touring'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOURING

Perchè la soluzione è Touring? La T dell’associazione di guide TCI ing sta per un simbolo che accompagna i visitatori durante le escursioni, offrendo informazioni e supporto. È un segno riconoscibile che aiuta a orientarsi e a scoprire nuovi luoghi con facilità e sicurezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La T dell associazione di guide TCI ing nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Touring

Se la definizione "La T dell associazione di guide TCI ing" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Touring'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La T dell associazione di guide TCI ing

La T dell associazione di guide TCI ing Risposta: TOURING

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: T______

T______ Inizia con: T

T Finisce con: G

Le 7 lettere della soluzione

T Torino O Otranto U Udine R Roma I Imola N Napoli G Genova

La soluzione 'Touring' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La T dell associazione di guide TCI ing". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.