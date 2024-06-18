Il Danilo che è stato Ministro dei trasporti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il Danilo che è stato Ministro dei trasporti' è 'Toninelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TONINELLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Danilo che è stato Ministro dei trasporti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Danilo che è stato Ministro dei trasporti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Toninelli? Toninelli è una figura politica italiana nota per aver ricoperto il ruolo di Ministro dei trasporti. La sua presenza nel panorama politico è stata caratterizzata da iniziative e decisioni legate alle infrastrutture e ai trasporti pubblici, suscitando spesso dibattiti pubblici e media. La sua attività ha influenzato le politiche di mobilità del paese, lasciando un segno nel settore. La sua carriera politica e il suo operato sono stati oggetto di analisi e discussioni, riflettendo le sfide e le complessità del ruolo.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il Danilo che è stato Ministro dei trasporti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Danilo che è stato Ministro dei trasporti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Toninelli:

T Torino O Otranto N Napoli I Imola N Napoli E Empoli L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Danilo che è stato Ministro dei trasporti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

