Un biscotto alle prime armi nei cruciverba: la soluzione è Novellino

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un biscotto alle prime armi' è 'Novellino'.

NOVELLINO

La soluzione Novellino di 9 lettere

Perché la soluzione è Novellino? Novellino indica una persona alle prime armi, inesperta o novizia in un determinato campo. Deriva dal termine novello, cioè nuovo, e si usa spesso per descrivere chi sta imparando o iniziando qualcosa di nuovo. È un modo colloquiale per sottolineare la poca esperienza, ma anche il desiderio di crescere e migliorarsi. Insomma, un novellino è un principiante con tanta voglia di imparare.

La definizione "Un biscotto alle prime armi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

