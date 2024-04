La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un ragazzetto alle prime armi. PIVELLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'agente speciale Timothy Farragut "Tim" McGee è un personaggio della serie televisiva NCIS - Unità anticrimine, interpretato da Sean Murray. Timothy McGee, o "Pivello", come è comunemente indicato dalla squadra e in particolare dall'agente speciale DiNozzo, ha guadagnato il suo status di agente operativo quando è stato trasferito a Washington da Norfolk e ha iniziato a lavorare per Gibbs in qualità di esperto di informatica, aiutando anche Abby Sciuto in laboratorio quando necessario. McGee appare come personaggio ricorrente in alcuni episodi della prima stagione, mentre entra a fare parte del cast principale all'inizio della seconda ...

pivello m sing (pl.: pivelli)

persona di poco conto o inesperta giovane principiante con molte pretese di saccenteria ma che in realtà non è capace di far bene ciò che ostenta il termine viene anche usato con tono di disprezzo da chi, avendo veramente più conoscenze ed esperienza di un'altra persona, offende con questo epiteto il suo interlocutore Sta' zitto, pivello! Tu cosa ne vuoi sapere!

Sillabazione

pi | vèl | lo

Pronuncia

IPA: /pi'vllo/

Etimologia / Derivazione

derivazione dell’antico pivo ossia ragazzo

Sinonimi

inesperto, matricola, novellino, novizio, principiante, sbarbatello

inesperto

( scherzoso ) poppante

poppante giovincello,

Contrari

esperto, provetto

anziano, veterano

Alterati

(diminutivo) pivellino