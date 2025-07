Assicurarsi come una nave nei cruciverba: la soluzione è Ancorarsi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Assicurarsi come una nave' è 'Ancorarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANCORARSI

Curiosità e Significato di Ancorarsi

Perché la soluzione è Ancorarsi? Ancorarsi significa fissarsi saldamente a qualcosa, come una nave che si ferma e si stabilizza nel mare usando un'ancora. È un gesto di stabilità e sicurezza, che permette di rimanere fermi in un punto preciso. In senso più figurato, indica anche il trovare un punto di riferimento stabile nella vita o in una situazione. È un modo per assicurarsi e non muoversi da lì.

Come si scrive la soluzione Ancorarsi

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

R Roma

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

