Appesta le città

Home / Soluzioni Cruciverba / Appesta le città

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Appesta le città' è 'Smog'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SMOG

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Appesta le città" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Appesta le città". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Smog? Il termine si riferisce all'inquinamento atmosferico che si accumula nelle aree urbane, rendendo l'aria difficile da respirare. È causato principalmente da emissioni di veicoli, industrie e attività umane che producono sostanze nocive. La presenza di smog può influire sulla salute delle persone e sull'ambiente, creando un cielo grigio e un clima poco salubre nelle città.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Appesta le città nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Smog

In presenza della definizione "Appesta le città", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Appesta le città" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Smog:

S Savona M Milano O Otranto G Genova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Appesta le città" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Avvelena l atmosferaInquina l aria delle città industrialiInquina l aria nelle città industrialiAppesta le città industrialiAppesta le nostre cittàLa città natale di DallaGrande città di IsraeleLa città con l Ermitage