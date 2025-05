Si dà alle orecchie per compleanni e ramanzine nei cruciverba: la soluzione è Tiratina

TIRATINA

Curiosità e Significato di "Tiratina"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Tiratina, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tiratina? Tiratina è un termine che evoca un gesto affettuoso ma anche un po' severo, come un piccolo richiamo all'ordine. Immagina una madre che tira leggermente l'orecchio al figlio per ricordargli di comportarsi bene: è proprio questo il senso del termine. Si tratta di un modo per mettere in evidenza la necessità di prestare attenzione, sia in occasioni di festa, come i compleanni, che in momenti di rimprovero, come le ramanzine.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un rimprovero fatto alle orecchieLo si spreca con chi fa orecchie da mercanteSi fanno aiutare da un caneSi frequentano da ragazzi

Come si scrive la soluzione Tiratina

Hai davanti la definizione "Si dà alle orecchie per compleanni e ramanzine" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

I Imola

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G P A I M A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIGIAMA" PIGIAMA

