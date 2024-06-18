Le abitanti di Hammamet e Cartagine

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le abitanti di Hammamet e Cartagine' è 'Tunisine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TUNISINE

Perché la soluzione è Tunisine? La parola tunisina si riferisce alle persone originarie di Hammamet e Cartagine, due città storiche situate in Tunisia. Questi abitanti condividono tradizioni, cultura e un patrimonio che risale a tempi antichi, riflettendo le influenze delle civiltà che hanno dominato la regione. La voce tunisina rappresenta quindi l'identità di chi vive in queste aree, caratterizzata da usanze e linguaggio che testimoniano la lunga storia e il patrimonio culturale del territorio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le abitanti di Hammamet e Cartagine". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Le abitanti di Hammamet e Cartagine nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tunisine

Questa pagina è dedicata alla definizione "Le abitanti di Hammamet e Cartagine" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le abitanti di Hammamet e Cartagine" conferma che la soluzione 'Tunisine' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Tunisine

T Torino U Udine N Napoli I Imola S Savona I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le abitanti di Hammamet e Cartagine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tunisine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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