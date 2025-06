Hanno per patrono sant Ambrogio nei cruciverba: la soluzione è Milanesi

MILANESI

Curiosità e Significato di Milanesi

Approfondisci la parola di 8 lettere Milanesi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Milanesi? Milanesì è un termine che indica le persone originarie di Milano o legate alla sua cultura e tradizione. Deriva dal nome della città, Milano, e spesso si usa per descrivere uno stile, un modo di essere o di pensare tipico di questa regione. Chi si definisce milanese, quindi, si riconosce in un modo di vivere che affonda le radici nel cuore dell’Italia settentrionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Vi nacque sant AmbrogioLa protegge sant AmbrogioLe protegge sant AmbrogioSant Ambrogio lo è di MilanoLa stagione che a Milano inizia la sera di Sant Ambrogio

Come si scrive la soluzione Milanesi

Se "Hanno per patrono sant Ambrogio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

I Imola

L Livorno

A Ancona

N Napoli

E Empoli

S Savona

I Imola

