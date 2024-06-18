Abitano il deserto del Kalahari

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Abitano il deserto del Kalahari' è 'Boscimani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOSCIMANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Abitano il deserto del Kalahari" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abitano il deserto del Kalahari". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Boscimani? I boscimani sono un popolo che abita il deserto del Kalahari, una vasta e arida regione nel cuore dell'Africa meridionale. Questi abitanti sono noti per le loro capacità di sopravvivenza in ambienti estremi, grazie a conoscenze antiche sulla flora e sulla fauna locali. La loro cultura si basa su pratiche di caccia e raccolta, rispettando l'equilibrio naturale del deserto. La presenza dei boscimani nel Kalahari testimonia una profonda connessione con il territorio e le sue risorse.

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Abitano il deserto del Kalahari nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Boscimani

La soluzione associata alla definizione "Abitano il deserto del Kalahari" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abitano il deserto del Kalahari" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Boscimani:

B Bologna O Otranto S Savona C Como I Imola M Milano A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abitano il deserto del Kalahari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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