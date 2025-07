Viene confermato con il fotofinish nei cruciverba: la soluzione è Ordine Darrivo

ORDINE DARRIVO

Curiosità e Significato di Ordine Darrivo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ordine Darrivo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ordine Darrivo.

Perché la soluzione è Ordine Darrivo? Ordine d’arrivo indica la sequenza in cui i concorrenti terminano una gara, spesso confermata con il fotofinish, cioè l’immagine finale scattata a grande velocità per stabilire chi ha vinto. È un termine molto usato nello sport, in particolare nelle corse, per determinare con precisione la posizione di ciascun partecipante. Insomma, è il modo per sapere chi ha tagliato il traguardo prima degli altri.

Come si scrive la soluzione Ordine Darrivo

O Otranto

R Roma

D Domodossola

I Imola

N Napoli

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

R Roma

R Roma

I Imola

V Venezia

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E C N A L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LA CENA" LA CENA

