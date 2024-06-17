Una delle Odi barbare di Carducci

Sara Verdi | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una delle Odi barbare di Carducci' è 'Miramar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIRAMAR

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Perché la soluzione è Miramar? MIRAMAR è una delle Odi barbare di Carducci, un componimento che esprime un forte senso di nostalgia e di rispetto per la natura e la storia. La poesia si concentra su un paesaggio marino, evocando immagini di un luogo che incarna la bellezza e la forza della natura. Attraverso questo testo, l'autore trasmette un sentimento di ammirazione e di riflessione sulle radici culturali e sulla durezza del mare. La lirica invita a riflettere sulla forza del paesaggio e sulla sua presenza duratura.

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Una delle Odi barbare di Carducci nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Miramar

La soluzione associata alla definizione "Una delle Odi barbare di Carducci" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Miramar'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Una delle Odi barbare di Carducci
  • Risposta: MIRAMAR
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: M______
  • Inizia con: M
  • Finisce con: R

Le 7 lettere della soluzione

M Milano
I Imola
R Roma
A Ancona
M Milano
A Ancona
R Roma

La soluzione 'Miramar' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una delle Odi barbare di Carducci". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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