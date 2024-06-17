Una carta dell intera Terra

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una carta dell intera Terra' è 'Planisfero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLANISFERO

Perché la soluzione è Planisfero? Il planisfero è una rappresentazione grafica che riproduce la superficie terrestre su una superficie piana. Attraverso questa carta, si può visualizzare l'intera Terra, con continenti, oceani e isole, in modo chiaro e dettagliato. È uno strumento fondamentale per studiare geografia, permettendo di comprendere le relazioni spaziali tra le diverse parti del mondo. La sua utilità si estende dall'educazione alla navigazione, facilitando l'orientamento e la conoscenza globale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una carta dell intera Terra". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Una carta dell intera Terra nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Planisfero

In presenza della definizione "Una carta dell intera Terra", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una carta dell intera Terra" conferma che la soluzione 'Planisfero' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Planisfero

P Padova L Livorno A Ancona N Napoli I Imola S Savona F Firenze E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una carta dell intera Terra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Planisfero' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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