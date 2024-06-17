Spilorcio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Spilorcio' è 'Avaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVARO

Perchè la soluzione è Avaro? Uno spilorcio è qualcuno che tende a risparmiare eccessivamente, spesso a discapito degli altri. La sua avarizia si manifesta nel non voler condividere o spendere, preferendo accumulare senza mai sentirsi soddisfatto. È una persona che dà poco e chiede molto, senza mai essere generosa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Spilorcio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Avaro

Questa pagina è dedicata alla definizione "Spilorcio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Avaro'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Spilorcio

Spilorcio Risposta: AVARO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: A____

A____ Inizia con: A

A Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

A Ancona V Venezia A Ancona R Roma O Otranto

La soluzione 'Avaro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Spilorcio". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.