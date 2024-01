La definizione e la soluzione di: Quelli pindarici sono un po balzani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Per i "voli pindarici" (l'espressione è dunque un'antonomasia) contenuti nelle sue poesie. si trattava di scatti logici improvvisi da un argomento all'altro...

I voli della morte (spagnolo: vuelos de la muerte) furono una pratica di sterminio attuata durante la Guerra sporca in Argentina nell'ambito del cosiddetto Processo di riorganizzazione nazionale (1976-1983), ma anche in Cile. Mediante i vuelos de la muerte migliaia di dissidenti politici, o ritenuti tali, furono gettati in mare vivi e sotto l'effetto di droghe da appositi aerei o elicotteri militari.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

voli m pl

plurale di volo

Voce verbale

voli

seconda persona singolare dell'indicativo presente di volare tu 'voli prima persona singolare congiuntivo presente di volare seconda persona singolare congiuntivo presente di volare terza persona singolare congiuntivo presente di volare terza persona singolare imperativo divolare

Sillabazione

vó | li

Etimologia / Derivazione

vedi volo

da volare

Sinonimi

(sostantivo) viaggi aerei, trasvolate

viaggi aerei, trasvolate ( senso figurato ) volate, galoppate, corse

volate, galoppate, corse traiettorie, rotte, percorsi, parabole

salti, cadute, schizzi

(senso figurato) ascese, salite, progressi, avanzamenti , carriere, miglioramenti

Contrari