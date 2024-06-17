Sharif: Il dottor Zivago

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sharif: Il dottor Zivago' è 'Omar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OMAR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sharif: Il dottor Zivago" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sharif: Il dottor Zivago". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Omar? Omar è il nome del protagonista nel romanzo di Boris Pasternak, dove interpreta il dottor Zivago, un medico e poeta che attraversa momenti di grande turbolenza storica. La figura di Omar rappresenta un uomo di grande sensibilità e cultura, simbolo di integrità e resistenza di fronte alle difficoltà. La sua storia mette in luce il valore della solidarietà e della passione per la vita nonostante le avversità.

In presenza della definizione "Sharif: Il dottor Zivago", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sharif: Il dottor Zivago" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Omar:

O Otranto M Milano A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sharif: Il dottor Zivago" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

