Perché la soluzione è Patrono? Il termine patrono indica una figura di protezione e guida, spesso riconosciuta come protettore di persone, luoghi o cause. In ambito religioso, rappresenta il santo venerato come protettore di una comunità o una città. La sua presenza ispira fede e speranza, rafforzando il senso di appartenenza e di sicurezza. È un simbolo di protezione che accompagna e sostiene chi si rivolge a lui.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il santo protettoreÈ il santo protettore degli automobilistiLa patria del Santo protettore d ItaliaIl Santo protettore di MilanoChe si riferisce al Santo protettore

Come si scrive la soluzione Patrono

P Padova

A Ancona

T Torino

R Roma

O Otranto

N Napoli

O Otranto

