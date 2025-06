Il Santo protettore di Milano nei cruciverba: la soluzione è Ambrogio

AMBROGIO

Curiosità e Significato di Ambrogio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Ambrogio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ambrogio? Ambrogio è il nome di Sant'Ambrogio, il santo protettore di Milano e uno dei principali santi della Chiesa cattolica. La sua figura è simbolo di fede, saggezza e tradizione milanese, e il suo nome è spesso associato alla storia e alle radici spirituali della città. Rappresenta un punto di riferimento culturale e religioso che ancora oggi ispira la comunità milanese.

Come si scrive la soluzione Ambrogio

