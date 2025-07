Ricoveri per poveri nei cruciverba: la soluzione è Ospizi

OSPIZI

Curiosità e Significato di Ospizi

Perché la soluzione è Ospizi? Gli ospizi sono strutture che offrivano ricovero e assistenza ai poveri e alle persone in difficoltà, spesso senza costi o con costi simbolici. Nella storia, rappresentavano un rifugio di solidarietà e cura per chi non aveva alternative. Oggi il termine richiama quelle istituzioni di carità, testimonianza dell’importanza di aiutare chi è in difficoltà.

Come si scrive la soluzione Ospizi

O Otranto

S Savona

P Padova

I Imola

Z Zara

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N S O O D O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NODOSO" NODOSO

