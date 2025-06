La quinta agisce sempre nell ombra nei cruciverba: la soluzione è Colonna

Home / Soluzioni Cruciverba / La quinta agisce sempre nell ombra

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La quinta agisce sempre nell ombra' è 'Colonna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLONNA

Curiosità e Significato di "Colonna"

Vuoi sapere di più su Colonna? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Colonna.

Perché la soluzione è Colonna? Una colonna è una struttura verticale che sostiene edifici e monumenti, spesso nascosta alla vista o inserita nel design. La sua funzione principale è di supporto e stabilità, agendo come un pilastro invisibile che permette alle costruzioni di restare in piedi nel tempo. In modo simile, la colonna agisce sempre nell’ombra, mantenendo tutto saldo e stabile senza essere mai al centro dell’attenzione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fu eretta a Roma nel 113Fila di soldatiEnnio Morricone ha composto quella di MissionChi trama nell ombra vi agisce dietroAgisce nell ombraLa quinta opera nell ombra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Colonna

Hai davanti la definizione "La quinta agisce sempre nell ombra" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

N Napoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A V N A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOVARA" NOVARA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.