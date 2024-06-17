Un luogo dove c è gran baccano

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un luogo dove c è gran baccano' è 'Bolgia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOLGIA

Perché la soluzione è Bolgia? La parola bolgia indica un luogo caratterizzato da un grande caos e rumore, spesso associato a ambienti affollati e rumorosi. Questo termine viene utilizzato per descrivere situazioni di confusione estrema o luoghi dove il frastuono è predominante. La sua origine deriva da un'immagine di tumulto e confusione, rendendo evidente la connessione tra il termine e l'idea di un ambiente rumoroso e caotico. La bolgia rappresenta quindi un contesto di grande fermento e disordine.

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Un luogo dove c è gran baccano nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Bolgia

Quando la definizione "Un luogo dove c è gran baccano" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bolgia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un luogo dove c è gran baccano
  • Risposta: BOLGIA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: B_____
  • Inizia con: B
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

B Bologna
O Otranto
L Livorno
G Genova
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Bolgia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un luogo dove c è gran baccano". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con luogo: Un luogo nel quale si sconta il male fatto 

Con baccano: Rumore, baccano 