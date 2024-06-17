L imputato l affida a un avvocato

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L imputato l affida a un avvocato' è 'Difesa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIFESA

Perché la soluzione è Difesa? La difesa è l'insieme delle azioni e delle strategie adottate dall'avvocato per rappresentare e tutelare gli interessi del suo cliente durante un procedimento giudiziario. Essa si configura come il supporto legale che l'imputato riceve affidandosi a un professionista del diritto, che analizza le accuse e prepara le controargomentazioni necessarie. La difesa può includere anche la presentazione di prove e l'argomentazione in aula, con l'obiettivo di garantire un giusto processo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L imputato l affida a un avvocato". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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L imputato l affida a un avvocato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Difesa

In presenza della definizione "L imputato l affida a un avvocato", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L imputato l affida a un avvocato" conferma che la soluzione 'Difesa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Difesa

D Domodossola I Imola F Firenze E Empoli S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L imputato l affida a un avvocato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Difesa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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