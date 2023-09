La più grande penisola dell Adriatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La più grande penisola dell Adriatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ISTRIA

Significato/Curiosita : La piu grande penisola dell adriatico

Come penisola salentina, è una regione storica, geografica e culturale dell'italia sud-orientale, posta tra il mar ionio a ovest e il mar adriatico a est... Dettaglio: storia dell'istria. l'istria è detta in croato e sloveno istra; in istrioto eîstria; in veneto ístria; in greco sta (ístria); in tedesco "istrien"...