SOLUZIONE: GREEN KEEPER

Perché la soluzione è Green Keeper? Il professionista responsabile del mantenimento e della bellezza del manto erboso sui campi da golf si occupa di irrigazione, taglio e cura del prato per garantire condizioni ottimali di gioco. È colui che si assicura che il terreno sia sempre in perfette condizioni, intervenendo con competenza e attenzione ai dettagli. Questa figura è fondamentale per mantenere l'estetica e la funzionalità del campo, contribuendo all'esperienza dei giocatori.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cura l erba del golf" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cura l erba del golf". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

La soluzione associata alla definizione "Cura l erba del golf" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cura l erba del golf" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Green Keeper:

G Genova R Roma E Empoli E Empoli N Napoli K Kappa E Empoli E Empoli P Padova E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cura l erba del golf" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

