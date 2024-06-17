Brivido prolungato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Brivido prolungato' è 'Tremore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TREMORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Brivido prolungato" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Brivido prolungato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Tremore? Un senso di freddo intenso che si prolunga nel tempo, accompagnato da un movimento involontario e tremolante del corpo, spesso causato da emozioni forti o da condizioni di salute. Questo stato può manifestarsi come una sensazione di freddo persistente che si avverte attraverso il corpo, coinvolgendo i muscoli e il sistema nervoso, e spesso si associa a reazioni emotive intense o a una risposta fisiologica a determinate situazioni.

Brivido prolungato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tremore

Se la definizione "Brivido prolungato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Brivido prolungato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tremore:

T Torino R Roma E Empoli M Milano O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Brivido prolungato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

