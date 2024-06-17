Un associazione di donatori
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SOLUZIONE: AVIS
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Perché la soluzione è Avis? AVIS è un'associazione di donatori di sangue che si dedica a promuovere la solidarietà e la salute pubblica. Attraverso le sue attività, invita persone di tutte le età a contribuire con un piccolo gesto che può salvare molte vite. La partecipazione è fondamentale per garantire un approvvigionamento costante di sangue e sostenere chi ha bisogno. La generosità di chi dona fa la differenza ogni giorno.
Un associazione di donatori nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Avis
Quando la definizione "Un associazione di donatori" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Avis'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un associazione di donatori
- Risposta: AVIS
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: A___
- Inizia con: A
- Finisce con: S
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Avis' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un associazione di donatori". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L Associazione dei donatori di organi Clubs International associazione umanitaria Relativo ad un associazione primitiva Associazione Sportiva Associazione Stampa Europea
Altre definizioni collegate
Con associazione: Un associazione tra enti
Con donatori: La sigla ben nota ai donatori di sangue