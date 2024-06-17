Un associazione di donatori

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un associazione di donatori' è 'Avis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVIS

Vuoi approfondire la risposta Avis? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Avis? AVIS è un'associazione di donatori di sangue che si dedica a promuovere la solidarietà e la salute pubblica. Attraverso le sue attività, invita persone di tutte le età a contribuire con un piccolo gesto che può salvare molte vite. La partecipazione è fondamentale per garantire un approvvigionamento costante di sangue e sostenere chi ha bisogno. La generosità di chi dona fa la differenza ogni giorno.

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Un associazione di donatori nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Avis

Quando la definizione "Un associazione di donatori" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Avis'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un associazione di donatori

Un associazione di donatori Risposta: AVIS

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: A___

A___ Inizia con: A

A Finisce con: S

Le 4 lettere della soluzione

A Ancona V Venezia I Imola S Savona

La soluzione 'Avis' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un associazione di donatori". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.