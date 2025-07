Associa calciatori nei cruciverba: la soluzione è Figc

Home / Soluzioni Cruciverba / Associa calciatori

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Associa calciatori' è 'Figc'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FIGC

Altre soluzioni: AIC

Curiosità e Significato di Figc

Vuoi sapere di più su Figc? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Figc.

Perché la soluzione è Figc? Associa calciatori si riferisce a un'organizzazione sportiva che riunisce i professionisti del calcio, come allenatori e giocatori. La sigla FIGC sta per Federazione Italiana Giuoco Calcio, l'ente che coordina e regolamenta il calcio in Italia, promuovendo lo sviluppo del gioco e tutelando gli interessi di tutti i protagonisti. È il cuore del calcio italiano, che fa battere il nostro sport preferito.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vi si adagiano i calciatori infortunatiCosì sono detti i calciatori con alte qualità tecnicheL avvicendamento dei calciatoriÈ stato considerato uno dei migliori calciatori di tutti i tempiI calciatori la studiano alla lavagna

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Figc

Se "Associa calciatori" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

I Imola

G Genova

C Como

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T L N P A A E L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PALLANTE" PALLANTE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.