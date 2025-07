L acqua che si deposita a goccioline sulle superfici nei cruciverba: la soluzione è Condensa

CONDENSA

Curiosità e Significato di Condensa

La parola Condensa è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Condensa.

Perché la soluzione è Condensa? La condensazione è il processo in cui l'acqua sotto forma di goccioline si deposita sulle superfici, spesso a causa del raffreddamento dell'aria umida. È ciò che si vede quando si appanna un vetro o si formano gocce sui specchi. Questo fenomeno è naturale e comune, soprattutto in ambienti umidi o freddi, ed evidenzia come l'acqua può trasformarsi da vapore a liquido.

Come si scrive la soluzione Condensa

Hai davanti la definizione "L acqua che si deposita a goccioline sulle superfici" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

S Savona

A Ancona

