L acqua che si deposita nel condizionatore - Cruciverba

La condensa è il fenomeno in cui l'acqua si forma e si deposita sulla superficie di un condizionatore d'aria quando l'aria umida e calda viene raffreddata all'interno del dispositivo. Quando l'aria calda passa attraverso il condizionatore, incontra superfici più fredde, come le alette del condensatore o l'evaporatore. Questo provoca una diminuzione della temperatura dell'aria e la trasformazione del vapore acqueo in acqua liquida, che si accumula e gocciola all'interno o all'esterno del condizionatore. La condensa deve essere correttamente drenata per evitare danni al condizionatore e per garantire il suo corretto funzionamento.

