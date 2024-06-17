Abbondante bevuta di vino

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Abbondante bevuta di vino' è 'Limbagione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIMBAGIONE

Perché la soluzione è Limbagione? La limbaggione è un termine che indica un’abbondante bevuta di vino, spesso associata a momenti conviviali e festosi. Questa espressione richiama un consumo generoso e prolungato di questa bevanda, che può coinvolgere più persone in un’atmosfera di allegria e condivisione. La parola suggerisce un gesto di generosità e di piacere nel gustare il vino in quantità considerevoli. La limbaggione rappresenta quindi un momento di abbondanza e di gioia legato al consumo di questa bevanda.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abbondante bevuta di vino". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Abbondante bevuta di vino nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Limbagione

La soluzione associata alla definizione "Abbondante bevuta di vino" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abbondante bevuta di vino" conferma che la soluzione 'Limbagione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Limbagione

L Livorno I Imola M Milano B Bologna A Ancona G Genova I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abbondante bevuta di vino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Limbagione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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