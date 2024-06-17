Abbondante bevuta di vino
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Abbondante bevuta di vino' è 'Limbagione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: LIMBAGIONE
Perché la soluzione è Limbagione? La limbaggione è un termine che indica un’abbondante bevuta di vino, spesso associata a momenti conviviali e festosi. Questa espressione richiama un consumo generoso e prolungato di questa bevanda, che può coinvolgere più persone in un’atmosfera di allegria e condivisione. La parola suggerisce un gesto di generosità e di piacere nel gustare il vino in quantità considerevoli. La limbaggione rappresenta quindi un momento di abbondanza e di gioia legato al consumo di questa bevanda.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abbondante bevuta di vino". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Abbondante bevuta di vino nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Limbagione
La soluzione associata alla definizione "Abbondante bevuta di vino" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abbondante bevuta di vino" conferma che la soluzione 'Limbagione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Limbagione
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abbondante bevuta di vino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Limbagione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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