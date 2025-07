Una regione dolomitica nei cruciverba: la soluzione è Alto Adige

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una regione dolomitica' è 'Alto Adige'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALTO ADIGE

Curiosità e Significato di Alto Adige

Approfondisci la parola di 9 lettere Alto Adige: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Alto Adige? Una regione dolomitica si riferisce a un'area caratterizzata dalla presenza delle famose montagne di origine calcareo-dolomitica, come le Dolomiti. Questi paesaggi spettacolari offrono montagne imponenti, valli profonde e un patrimonio naturale unico al mondo. In Italia, l'Alto Adige è la regione che incarna meglio questa descrizione, famosa per i suoi scenari mozzafiato e le tradizioni alpine. Un vero gioiello tra le vette italiane.

Come si scrive la soluzione Alto Adige

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una regione dolomitica", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

T Torino

O Otranto

A Ancona

D Domodossola

I Imola

G Genova

E Empoli

