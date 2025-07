Una fonte di zucchero nei cruciverba: la soluzione è Barbabietola

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Una fonte di zucchero' è 'Barbabietola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BARBABIETOLA

Curiosità e Significato di Barbabietola

Curiosità e Significato di Barbabietola

Perché la soluzione è Barbabietola? La barbabietola è una radice di colore intenso, utilizzata sia in cucina sia nell'industria zuccheriera come fonte naturale di zucchero. Crescendo nel terreno, si trasforma in un prezioso ingrediente ricco di nutrienti e dolcezza naturale. Oltre a valorizzare piatti e insalate, rappresenta una valida alternativa alle fonti di zucchero tradizionali, contribuendo a un’alimentazione più sana e sostenibile.

Come si scrive la soluzione Barbabietola

Hai davanti la definizione "Una fonte di zucchero" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

A Ancona

R Roma

B Bologna

A Ancona

B Bologna

I Imola

E Empoli

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

