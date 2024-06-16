Portate

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Portate' è 'Recate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RECATE

Perché la soluzione è Recate? Le recate sono le quantità di cibo o di bevande che vengono portate a tavola durante un pasto. Si riferiscono a quelle porzioni che vengono servite ai commensali, spesso come parte di un pasto completo. La loro funzione è di assicurare che ogni persona abbia abbastanza da mangiare e da bere senza eccessi. Le recate rappresentano quindi un elemento fondamentale nell’organizzazione di un servizio di ristorazione o di un pranzo conviviale. La corretta gestione delle recate contribuisce a un’esperienza gastronomica equilibrata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Portate". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Portate nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Recate

Per risolvere la definizione "Portate", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Portate" conferma che la soluzione 'Recate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Recate

R Roma E Empoli C Como A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Portate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Recate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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