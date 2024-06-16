È piena di malviventi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È piena di malviventi' è 'Galera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GALERA

Perché la soluzione è Galera? Una galera è un luogo noto per essere frequentato da persone coinvolte in attività illecite. Si tratta di un'area caratterizzata da presenza di criminali e malviventi che operano al suo interno o nelle sue vicinanze. La percezione di una galera è quella di un ambiente pericoloso, spesso associato a situazioni di illegalità e violenza. La presenza di malviventi rende difficile mantenere l'ordine e la sicurezza in queste zone.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È piena di malviventi". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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È piena di malviventi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Galera

La definizione "È piena di malviventi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È piena di malviventi" conferma che la soluzione 'Galera' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Galera

G Genova A Ancona L Livorno E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È piena di malviventi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Galera' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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