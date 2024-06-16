Parte della libbra

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Parte della libbra' è 'Oncia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ONCIA

Perché la soluzione è Oncia? L'oncia rappresenta una frazione della libbra, utilizzata come unità di misura del peso. In particolare, un'oncia equivale a un ventiquattresimo di libbra, permettendo di quantificare con precisione oggetti di piccole dimensioni o di valore. Questa misura viene comunemente impiegata nel settore alimentare, nella gioielleria e nelle bilance di precisione. La relazione tra l'oncia e la libbra facilita il calcolo e la conversione tra unità di peso più grandi e più piccole.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Parte della libbra". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Parte della libbra nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Oncia

In presenza della definizione "Parte della libbra", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Parte della libbra" conferma che la soluzione 'Oncia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Oncia

O Otranto N Napoli C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Parte della libbra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Oncia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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