Le girl un tempo fotografate in abiti succinti nei cruciverba: la soluzione è Pinup

Home / Soluzioni Cruciverba / Le girl un tempo fotografate in abiti succinti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le girl un tempo fotografate in abiti succinti' è 'Pinup'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PINUP

Curiosità e Significato di "Pinup"

Approfondisci la parola di 5 lettere Pinup: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pinup? Il termine pinup si riferisce a quelle immagini di donne, spesso in pose seducenti e in abiti succinti, che venivano affisse alle pareti come vere e proprie opere d'arte. Queste figure iconiche, particolarmente popolari negli anni '40 e '50, rappresentano un ideale di bellezza e fascino femminile, spesso con un tocco di nostalgia e glamour. Le pinup hanno influenzato non solo la moda, ma anche la cultura pop, diventando simboli di emancipazione e libertà espressiva.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ragazza di cui si ritagliava la fotoGara ciclistica in salita contro il tempoA tempo indeterminato ma in latinoUn sito per rivendere abiti usati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pinup

Se "Le girl un tempo fotografate in abiti succinti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

I Imola

N Napoli

U Udine

P Padova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T T A E E Z Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ZATTERE" ZATTERE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.