Un esperta di pozioni e malefici nei cruciverba: la soluzione è Strega

Home / Soluzioni Cruciverba / Un esperta di pozioni e malefici

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un esperta di pozioni e malefici' è 'Strega'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STREGA

Curiosità e Significato di "Strega"

Approfondisci la parola di 6 lettere Strega: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Strega? La parola strega evoca l'immagine di una figura femminile spesso associata a pratiche magiche e misteriose, come la preparazione di pozioni e incantesimi. Nella cultura popolare, le streghe sono spesso ritratte come custodi di saggezza antica e poteri sovrannaturali, ma anche come simboli di tematiche più profonde, come l'emarginazione e la paura dell'ignoto. In molte tradizioni, queste donne erano sia rispettate che temute, rappresentando un legame tra

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un prestigioso premio letterarioViene assegnato a uno scrittore a luglio a RomaIl suo colpo può bloccare la schienaUn esperta di taglio e cucitoPozioni magicheLa casta egiziana esperta di geroglifici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Strega

Se "Un esperta di pozioni e malefici" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

G Genova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O T G C A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONTAGI" CONTAGI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.