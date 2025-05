Diminuzione di prezzo nei cruciverba: la soluzione è Calo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Diminuzione di prezzo' è 'Calo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALO

Curiosità e Significato di "Calo"

Hai risolto il cruciverba con Calo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Calo.

Il termine calo si riferisce a una riduzione o diminuzione, spesso utilizzato in contesti economici per indicare una diminuzione di prezzo di beni o servizi. Questo fenomeno può essere influenzato da vari fattori, come l'aumento dell'offerta, la diminuzione della domanda o variazioni di mercato.

Come si scrive la soluzione: Calo

Non riesci a risolvere la definizione "Diminuzione di prezzo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

L Livorno

O Otranto

