Studia i pesci

Home / Soluzioni Cruciverba / Studia i pesci

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Studia i pesci' è 'Ittiologo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ITTIOLOGO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Studia i pesci" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Studia i pesci". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ittiologo? L'ittologo è un esperto che si dedica allo studio dei pesci, analizzando le loro caratteristiche, comportamenti e ambienti di vita. Questa disciplina permette di conoscere meglio le specie acquatiche, contribuendo alla conservazione delle biodiversità marine e d'acqua dolce. L'ittologo utilizza metodologie scientifiche per identificare, classificare e comprendere le interazioni tra i pesci e il loro ecosistema. La sua attività è fondamentale per la tutela delle risorse acquatiche e la ricerca biologica.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Studia i pesci nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ittiologo

La soluzione associata alla definizione "Studia i pesci" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Studia i pesci" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ittiologo:

I Imola T Torino T Torino I Imola O Otranto L Livorno O Otranto G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Studia i pesci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si intende di pesciSi studia prima di iniziare un viaggioPesci di lago simili alla troteLa scienza che studia le proprietà dell ariaLe studia il litologoCon i pesci in un episodio dei Vangeli