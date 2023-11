La definizione e la soluzione di: Si intende di pesci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : ITTIOLOGO

Significato/Curiosita : Si intende di pesci

Disambiguazione – "pesci" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pesce (disambigua) o pesci (disambigua). i pesci (dal latino piscis) sono... L'ittiologia (dal greco: , ikhthus, "pesce"; e , logos, "studio") è il ramo della zoologia che studia gli organismi comunemente intesi come ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

