Obiettivo fotografico

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Obiettivo fotografico' è 'Zoom'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZOOM

Perché la soluzione è Zoom? L'obiettivo fotografico è un elemento fondamentale per catturare immagini nitide e dettagliate, permettendo di controllare la quantità di luce che entra nella macchina fotografica. Il termine ZOOM si riferisce a una funzione incorporata in alcuni obiettivi che consente di variare la lunghezza focale, avvicinando o allontanando il soggetto senza cambiare l'elemento ottico. Questa caratteristica aumenta notevolmente la versatilità dell'obiettivo, offrendo possibilità creative e pratiche nelle riprese.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Obiettivo fotografico". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Obiettivo fotografico nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Zoom

Questa pagina è dedicata alla definizione "Obiettivo fotografico" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Obiettivo fotografico" conferma che la soluzione 'Zoom' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Zoom

Z Zara O Otranto O Otranto M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Obiettivo fotografico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Zoom' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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