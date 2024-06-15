Funesti di cattivo augurio

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Funesti di cattivo augurio' è 'Ferali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FERALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Funesti di cattivo augurio" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Funesti di cattivo augurio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ferali? Le parole ferali sono considerate funesti, poiché portano con sé un’atmosfera di sventura e cattivo presagio. La loro emissione o presenza viene spesso associata a eventi negativi o alla sfortuna, rafforzando un senso di inquietudine. Questi suoni o parole vengono interpretati come segnali premonitori di sventura imminente, suscitando timore e preoccupazione tra chi le ascolta. La loro natura funesta le rende simboli di cattivo auspicio in molte culture e tradizioni popolari.

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Funesti di cattivo augurio nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ferali

La soluzione associata alla definizione "Funesti di cattivo augurio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Funesti di cattivo augurio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ferali:

F Firenze E Empoli R Roma A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Funesti di cattivo augurio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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