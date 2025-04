Esperti di immersioni - Soluzione Cruciverba: Sub

SUB

Lo sapevi che? Immersione professionale: Una immersione professionale è un tipo particolare di immersione subacquea svolta a fini lavorativi, dietro pagamento di compensi. el novero di tali attività rientrano:nnle immersioni e le lavorazioni svolte dagli operatori della subacquea industrialenquelle svolte da unità specializzate di corpi dello Stato (nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, centro subacquei dell'Arma dei Carabinieri, centro nautico e sommozzatori della Polizia di Stato) e della Marina Militare (Comando subacquei e incursori)nquelle guidate dagli istruttori subacquei, a scopo didattico o turistico-ricreativonquelle svolte a scopo scientifico da parte di agenzie ed istituti di ricerca, enti di protezione ambientale, tecnici ed operatori pubblici e privati (ad esempio nel campo dell'archeologia subacquea o a scopo documentaristico)nL'immersione professionale si differenzia da quella sportiva per il carattere lavorativo della stessa, l'impiego di diverse attrezzature per lo svolgimento delle immersioni e delle eventuali lavorazioni, l'obbligo di rispettare le normative in materia di salute e sicurezza del lavoro, con l'impiego di personale opportunamente formato.

