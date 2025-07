Convalida ufficiale nei cruciverba: la soluzione è Ratifica

RATIFICA

Curiosità e Significato di Ratifica

Vuoi sapere di più su Ratifica? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Ratifica.

Perché la soluzione è Ratifica? Ratifica significa ufficialmente confermare o approvare un atto, una decisione o un documento, rendendolo valido e riconosciuto legalmente. È un termine usato soprattutto in ambito giuridico e amministrativo quando un'autorità conferma formalmente quanto già deciso o scritto. In sostanza, è il passo finale per rendere ufficiale e definitivo un provvedimento. Si tratta di un passaggio fondamentale per dare validità a molte procedure.

Come si scrive la soluzione Ratifica

La definizione "Convalida ufficiale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

F Firenze

I Imola

C Como

A Ancona

