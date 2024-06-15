Il cartellino che i bibliofili incollano sui loro volumi

Home / Soluzioni Cruciverba / Il cartellino che i bibliofili incollano sui loro volumi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il cartellino che i bibliofili incollano sui loro volumi' è 'Ex Libris'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EX LIBRIS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il cartellino che i bibliofili incollano sui loro volumi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il cartellino che i bibliofili incollano sui loro volumi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il cartellino che i bibliofili incollano sui loro volumi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ex Libris

Se la definizione "Il cartellino che i bibliofili incollano sui loro volumi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il cartellino che i bibliofili incollano sui loro volumi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ex Libris:

E Empoli X Xeres L Livorno I Imola B Bologna R Roma I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il cartellino che i bibliofili incollano sui loro volumi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.